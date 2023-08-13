الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال طريق النصر المعتاد نحو البطولات

النصر أمام الهلال
النصر أمام الهلال

حقق نادي النصر الانتصار على الهلال بهدفين مقابل هدف وحيد في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال، والتي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف، ليواصل العالمي تحقيق البطولات على حساب نادي الهلال.

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النصر يواصل حصد البطولات على حساب الهلال

حصد نادي النصر 46 بطولة طوال تاريخه 17 منها كانت على حساب نادي الهلال، ليكون الطريق المعتاد لأصفر الرياض نحو التتويج بالبطولات أو بمثابة "العقده" في النهائيات.

9 بطولات كانت ببطولة الدوري بمختلف مسمياته، 1 بطولة كأس شهداء فلسطين، و5 بطولات كأس السعودية بمختلف مسمياته، وبطولة وحيده في كأس السوبر السعودي، والأخيره كانت بالبطولة العربية للاندية الأبطال "كأس الملك سلمان".

وكتب نادي النصر من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "من بين بطولاتنا الـ46.. 17 بطولة كانت من نفس البوابة"، والتي كاءت كالآتي:-