تشيلسي يسجل هدف وآخر ملغي في "دقيقتين" أمام ليفربول

نجح نادي تشيلسي في تسجيل هدفين خلال دقيقتين في شباك نادي ليفربول، بالمواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023-2024.

“الفار” يحرم تشيلسي من ريمونتادا درامية

وسجل تشيلسي الهدف الاول في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب اكسيل ديساسي، وشهدت الدقيقة 39 هدف ثاني للبلوز عن طريق اللاعب تشيلويل لكن الحكم قرر إلغاءه بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" بسبب وجود حالة من التسلل.

وسجل هدف ليفربول الاول في المباراة اللاعب لويس دياز في الدقيقة 18 بطريق رائعة بعد صناعة من النجم الدولي المصري محمد صلاح.