محافظ أسوان يوجه بتنظيم رحلات للشباب للتعريف بالمشروعات القومية للطاقة الشمسية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهات المختصة بمديرتى البيئة والشباب والرياضة بتنظيم رحلات تعريفية للشباب الأسوانى للمشروعات القومية الجارية على أرض بلاد الذهب، والتى من بينها مشروعى الطاقة الشمسية ببنبان بدراو، وفارس بكوم أمبو لاطلاعهم على الجهود الكبيرة وغير المسبوقة التى تشهدها الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال توفير الطاقة الكهربائية.

يأتي ذلك تحت عنوان "تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر "، وضمن فعاليات " أسبوع الشباب" برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وتسهم هذه المشروعات فى دعم الشبكة القومية بأكثر من 2000 ميجا وات، فضلاً عن توفير الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، علاوة على التعرف على قرية فارس بمركز كوم أمبو، والتى تم اختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة فى مؤتمر المناخ ( كوب 27 ) والذى عقد فى نوفمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ؛ لتكون ضمن القرى الأولى النموذجية المستدامة الخضراء فى ظل تطبيق أفضل الممارسات لمعايير المجلس الدولى للمبانى الخضراء، بجانب إدراجها فى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين فيها، لتصبح بذلك مجتمع ريفى يذخر بالعديد من مقومات ومتطلبات جودة الحياة، مع خلوها تماماً من الانبعاثات الكربونية وأسباب التلوث البيئى.