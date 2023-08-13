راتب ضخم ومكافآت إضافية لـ نيمار مع الهلال

يقترب فريق الهلال السعودي من حسم صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ليعزز الزعيم صفوفه بالصفقة الخامسة في موسم الانتقالات الحالي.

اقرأ ايضًا ..

وأكدت التقارير الإسبانية والفرنسية أن صفقة نيمار لنادي الهلال حُسمت بنسبة كبيرة بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد بين الطرفين، وموافقة الفريق الفرنسي على رحيل لاعبه قبل موسمين من نهايته.

راتب نيمار وتفاصيل عقده مع الهلال

من المقرر أن يشتري نادي الهلال المدة المتبقية من عقد نيمار مع الفريق الفرنسي ليوقع البرازيلي على عقود الانتقال لأزرق الرياض لمدة موسمين تنتهي في صيف 2025، وسيحصل باريس على مبلغ 60 مليون يورو.

وعن راتب نيمار مع الهلال فإن اللاعب سيحصل على 180 مليون يورو بإجمالي العقد، وراتب سنوي يصل إلى 80 مليون يورو، بالإضافه إلى الحصول على نسبة 80% من حقوق نشر صورته عبر المواقع.

ينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في 30 من شهر يونيو لعام 2025، ويتبقى له موسمين مع البي إس جي، لكن قرار رحيله بسبب عدة أزمات وهبوط في مستواه مؤخرًا.