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الأحد 13 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

توتنهام يتعادل مع برينتفورد في الشوط الأول

توتنهام
توتنهام

حسم التعادل الإيجابي  بين توتنهام و برينتفورد بهدفين  لكل فريق  في المباراة الجارية الآن مساء اليوم الأحد على ستاد  جي تيك كوميونيتي في الجولة الأولي بالدوري الإنجليزي.

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افتتح فريق توتنهام السجل التهديفي في المباراة  من خلال تسجيل كريستيان روميرو  لاعب توتنهام بصناعه جيمس ماديسون في الدقيقة 11 ،وقلص برينتفورد نتيجة المباراة وقلص بريان مبيومو هدف التعادل من خلال ركلة جزاء.

وضعف برينتفورد نتتيجة المباراة وأحرز هدف التقدم من خلال اللاعب يوان ويسا في الدقيقة 36 من عمر المباراة .

ليسجل قبل انتهاء المباراة إيمرسون رويال في الدقيقة 45 بصناعه جيمس ماديسون في أحداث الشوط الأول.