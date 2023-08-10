أشرف بن شرقي على أبواب بيراميدز مقابل ٦ ملايين دولار

كشف الإعلامي محمد شبانة عن اقتراب نادي بيراميدز من إتمام التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع ناديه الإماراتي.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه تم الاتفاق على أن تكون مدة التعاقد ثلاث سنوات يتقاضى خلالهم ٢ مليون دولار في الموسم على أن يحصل على ٥٠٪ من قيمة عقده مقدما.

وأتم شبانة إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة ليتم بذلك نادي بيراميدز ميركاتو صيفي ناري.

أوسوريو يطالب إدارة الزمالك بـ "مهاجم أفريقي"

أكد شبانة أن التونسي سيف الدين الجزيري لن يكون وحده مهاجم الزمالك فى الموسم المقبل، وأن المدرب خوان كارلوس أوسوريو يرغب فى مهاجم صريح للاعتماد عليه وأن سيف الجزيري سيكون المهاجم الثانى وفق طريقة لعبه.

وأضاف شبانة أن اوسوريو غير مقتنع كذلك بناصر منسي المهاجم الثانى ولا يمانع فى بيعه أو إعارته.

وأتم شبانة بأن أوسوريو يرغب في تواجد مهاجم بمواصفات خاصة يلعب كمهاجم صريح يخدم طريقة لعبه داخل الملعب.

وودع الزمالك البطولة العربية للأندية بعد تقديم نتائج جيدة في دور المجموعات حيث فاز على الاتحاد المنستيري برباعية في الجولة الأولى وخسر من الشباب بهدف ثم تعادل مع النصر في مباراة مثرة.