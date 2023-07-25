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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد أشرف"بن شرقى" يوقع لفريق لاڤيينا

محمد أشرف بن شرقى
محمد أشرف بن شرقى

نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي فى التعاقد مع موهبة الصعيد الجديدة لاعب الوسط المهاجم محمد اشرف وشهرته اشرف بن شرقى مواليد 2000

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جاء التعاقد مع اللاعب بعد ترشيح كريم مانش لاعب الاسيوطى السابق ومتابعة لجنة الكرة له طوال الموسم 

ويتقدم مجلس مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادى بنى مزار برئاسة المستشار نادي ربيع

على التعاون المشترك بين الناديين وتسهيل انتقال اللاعب للاڤيينا رغم تلقيه أكثر من عرض وتم الحصول على الاستغناء بعد دفع المقابل المادي المتفق عليه لنادى بنى مزار

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