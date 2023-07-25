محمد أشرف"بن شرقى" يوقع لفريق لاڤيينا

نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي فى التعاقد مع موهبة الصعيد الجديدة لاعب الوسط المهاجم محمد اشرف وشهرته اشرف بن شرقى مواليد 2000

جاء التعاقد مع اللاعب بعد ترشيح كريم مانش لاعب الاسيوطى السابق ومتابعة لجنة الكرة له طوال الموسم

ويتقدم مجلس مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادى بنى مزار برئاسة المستشار نادي ربيع

على التعاون المشترك بين الناديين وتسهيل انتقال اللاعب للاڤيينا رغم تلقيه أكثر من عرض وتم الحصول على الاستغناء بعد دفع المقابل المادي المتفق عليه لنادى بنى مزار