شخص وحيد ضرب الزعيم عادل إمام .. أحمد الفيشاوى يكشف التفاصيل

أعرب الفنان أحمد الفيشاوي من خلال تصريحات له، وتحدث عن والده النجم القدير فاروق الفيشاوي وعن كواليس دوره في فيلم "المشبوه" أمام الزعيم عادل إمام.

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أحمد الفيشاوي "عادل إمام محدش بيضربه بالقلم"

كشف أحمد الفيشاوي من خلال تصريحات له في إحد اللقاءات عن فيلم المشبوه والزعيم قائلا: "عادل إمام محدش بيضربه بالقلم، حتى في أفلامه بالأبيض والأسود لما كان بيعمل أدوار صغيرة وهو لسه بيبدأ، كان بيطلع يعمل كوميدي بس محدش يهزأه، بالعكس دا هو اللي بيحب يعمل كدة، والناس بقت بتضحك عليها بقت إفيه أنه عادل إمام بيضرب حد بالقلم".

المشبوه

أحمد الفيشاوي"محصلتش في تاريخ الزعيم ولا هتحصل"

وأضاف أحمد الفيشاوي قائلا : "إلا فاروق الفيشاوي في "المشبوه"، ضربه، وأستاذ عادل لا يقبل بهذا أبدا، لكن مع فاروق الفيشاوي كان الموضوع مختلف، قال له لأ أنت أعمل دورك، محصلتش في تاريخ عادل إمام ولا هتحصل".

المشبوه

فيلم المشبوه

يذكر أن فيلم "المشبوه" عُرض عام 1981، من إخراج سمير سيف، وتأليف إبراهيم الموجي، وإنتاج واصف فايز، ومن بطولة عدد كبير من النجوم المصرية مثل سعاد حسني، عادل إمام، سعيد صالح، فاروق الفيشاوي، فؤاد أحمد، علي الشريف، كريم عبد العزيز بدور الطفل. ويعتبر الفيلم واحدًا من أفضل أفلام عادل إمام.

يعتبر الفيلم أول لقاء يجمع بين الفنان عادل إمام، الفنانة سعاد حسني، حيث كان فيلم حب في الزنزانة اللقاء الثاني بينهما.