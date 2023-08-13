سكرتير بنى سويف يتابع تنفيذ قرارات الحكومة بالعمل يوم الأحد "أونلاين"

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاص بعمل الموظفين من المنزل أونلاين " يوم الأحد من كل أسبوع خلال أغسطس الجاري ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية، والذي بدأ سريانه منذ 6 أغسطس 2023.

وتفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اليوم الأحد، إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة؛ للاطمئنان على انتظام العمل بالإدارات المتواجدة والمسُتثناة من القرار ،حيث تم تجميع العاملين بها داخل إدارة واحدة ترشيداً للاستهلاك، بجانب التأكد من غلق الإدارات والمكاتب التي تقرر عمل موظفيها " أونلاين".

وتابع سكرتير عام بني سويف، من خلال غرفة عمليات المحافظة الوضع بدواوين عموم الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمجالس القروية للاطمئنان على تفعيل القرار من خلال السماح بتواجد العاملين بالإدارات التي تتعامل مع الخدمات الجماهيرية وغلق خلافها من الإدارات التي تقرر أن بعمل موظفوها"أونلاين"من المنزل في هذا اليوم

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى أن هذه المتابعات تأتي في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك بكافة المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية وضبط أجهزة التكييف بحيث ألأ تقل عن 25 درجة ،والالتزام بغلق الإنارة الداخلية للمبانى عقب انتهاء المواعيد، واستمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بالشكل الأمثل وبحسب النسبة المقررة، مع مراعاة عدم التأثير على الأمن والسلامة العامة للمواطنين وفصل الإنارة عن لوحات الإعلانات المضيئة وتخفيض إنارة لوحات واجهات المحلات،وإصلاح وصيانة المولدات وتوفير ديزل أو مولد بالمنشآت الحيوية لاستخدامه حال انقطاع الخدمة.

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