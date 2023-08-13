رئيس مدينة الغردقة يتفقد المستشفى العام ومحطة اليسر

واصل اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، جولته بزيارة للمستشفى العام لمتابعة سير العمل بها حيث استقبله الدكتور جمال مغربي مدير المستشفى العام، والدكتور عمرو عبد العال مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي.



وتفقد رئيس المدينة، الأقسام المختلفة بالمستشفى كالاستقبال والعناية المركزة للقلب والعناية المركزة ووحدة غسيل الكلى حيث قام بالاطمئنان على المرضى والتأكد من تقديم الخدمة لهم على أكمل وجه وتمنى لهم الشفاء .

وتابع حماية، أعمال الإنشاءات والتطوير المنفذة بالمستشفى واخر نسب التنفيذ ومنها مبنى مركز القلب والقسطرة.

وأكد رئيس المدينة، أن كل مواطن في الدولة له حق في العلاج موجها بعمل توعية للمواطنين لتعريفهم بالخدمات الطبية المقدمة لهم من الدولة والإجراءات اللازمة للحصول عليها وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل سير العمل للحصول عليها.



رافقه في الجولة اللواء احمد مهدي رئيس حي شمال الغرقة ونشأت جودة سكرتير المدينة.

وأجرى اللواء ياسر حماية رئيس المدينة، اليوم، جولة تفقدية لمحطة اليسر لتحلية المياه يرافقه اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة نشأت جودة سكرتير المدينةوكان في استقباله المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر

في بداية الجولة استمع لشرح موجز عن تشغيل المحطة وعلى آلية العمل بكل جزء منها ، واعمال صيانة الأغشية التي تمت لضمان جودة المياه طبقا للمعايير القياسية

وتجول رئيس المدينة لتفقد مكونات المحطة المختلفة ( المعمل ، مركز التحكم ، نظام التحلية )

وصرح ياسر أنه مع نهاية الأسبوع الحالي سيتم زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة تدريجيا وانتظام المياه بمعظم المناطق وواصل حديثه بأنه فور الانتهاء من أعمال الاحلال ستزيد الطاقة الإنتاجية من ٤٥ الف م٣ الي ٦٠الف م ٣ بزيادة تصل ل ١٥ الف م٣ خلال الفترة القادمة والتي ستلبي احتياجات المواطنين من مياه الشرب

كما أفاد رئيس المدينة أنه خلال اسبوع سيتم ري المساحات الخضراء والجزر داخل المدينة من شبكة الري التي يتم خدمتها من محطة المعالجة

ومن جانبه حث رئيس المدينة أهالي مدينة الغردقة على الاهتمام بنظافة خزانات المياه لمنع انتشار الأمراض والاوبئة مؤكدا على جودة المياه الواردة للمواطنين

كما قاد اللواء ياسر حماية رئيس المدينة يرافقه اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة و نشأت جودة سكرتير المدينة والمهندسة نهى عبد الغفار مديرة الإدارة الهندسية بالمدينة والمهندس أحمد كامل مدير التخطيط العمراني و عادل مدير مكتب رئيس حي جنوب الغردقة حملة إشغالات على المحلات بشارع شيري والممشى السياحي وذلك لضبط الشوارع بالمدينة لتسهيل الحركة المرورية

وقد شدد رئيس المدينة على استمرار وتكثيف الحملات على المحلات التجارية والمقاهي و الكافتريات وإزالة الإشغالات بصفة دورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

كما أكد على الاهتمام بالنظافة العامة للشوارع ورفع المخلفات اول بأول على مدار اليوم



وفي سياق متصل تفقد اللواء ياسر اعمال رفع كفاءة وتطوير شارع شيراتون والذي يعد من الشوارع الحيوية بالمدينة مشيرا إلى أن المدينة تضع خطة لأعمال التطوير والتجميل لشواع الغردقة بما يتناسب مع طبيعية المدينة السياحية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر بمتابعة المستشفيات وسير العمل بها داخل مدن المحافظة ومتابعة انتظام سير العمل وضخ المياه بالمدينة وإزالة الاشغالات ومتابعة أعمال التطوير بمدن المحافظة

الجولة

محطة اليسر