الشباب والرياضة تقدم عددًا من المنح والدورات التدريبية المجانية

تقدم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية (ايجيكوبت) عدد من المنح والدورات التدريبية المجانية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التعاون مع الجهات الشريكة يوفر للشباب فرصًا تدريبية للاتجاه للتدريب التحويلي، إذ إنه يعمل على إعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقًا لوظائف لا يوجد عليها طلب في سوق العمل الحالي لتصبح قادرة على ممارسة مهنة أخرى يطلبها سوق العمل، فالتدريب الذي يكسب المتدرب معارف ومهارات في مجال أو تخصص آخر يمكّنه من أداء وممارسة أعباء التخصص الجديد.

ومن جانبها أكدت منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، على أهمية هذه التدريبات للشباب، ومدى حرص الإدارة المركزية على التنوع في التدريبات التي توفرها للشباب ومتابعة تنفيذها لتحقيق أقصى استفادة منها.

ويتم تقديم منح في المجالات التالية:

١- دورة فني صيانة أجهزة منزلية (غسالة – بوتاجاز – سخان – دفاية كهربائية – مكواة – مكنسة كهربائية - مروحة).

٢- دورة فني صيانة أجهزة تيار خفيف

(كاميرات المراقبة بجميع أنواعها – أجهزة الإنذار بجميع أنواعها – الإنتركم – التليفون الأرضي).

تفاصيل الكورسات:

- الكورسات مجانية تمامًا

- التدريب مسائي.

- التدريب أف نلاين

- ٤ أيام بـ الأسبوع لمدة شـهر ونصف.

- التدريب بوسط البلد

شروط الالتحاق



شروط عامة:

١-خريج/ة فقط وليس للطلاب.

٢- السن من 18: 35 سنة.

٣-موقف التجنيد محدد للذكور.

٤-الجدية والالتزام

٥-اجتياز المقابلة الشخصية.

٦-مؤهل عال / مؤهل متوسط وفوق متوسط

٧-يفضل متفرغ أو ليس لديه عمل.

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للاشتراك والتفاصيل من خلال اللينك علمًا بأنه سيتم التواصل من خلال جروب واتس لتحديد المقابلة الشخصية:

‏ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmch0PEF9HUBHyFDYKfnC2Gk3f3zQasNoV6xLjpj8UcRRQCw/viewform