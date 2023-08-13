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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال السعودي يعلن رحيل كاريلو رسميًا

أندري كاريلو
أندري كاريلو

أعلن فريق الهلال السعودي رحيل النجم البيروفي أندري كاريلو لاعب وسط الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد مواسم قضاها داخل أسوار الأزرق.

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الهلال السعودي يعلن رحيل أندري كاريلو

كان من المقرر أن ينتهي عقد كاريلو مع الهلال بنهاية الموسم المقبل، في 30 يونيو من عام 2024، وأعلن أزرق اليوم نهاية قصة اللاعب مع الفريق، وذلك من خلال منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرًا كاريلو".

يقترب النجم البيروفي من الانتقال لنادي القادسية السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، والتوقيع على عقود لمدة موسمين لصاحب الـ 32 عام.