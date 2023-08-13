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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفاندوفسكي على رأس قائمة برشلونة الرسمية لمباراة خيتافي

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

 أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن القائمة التي تخوض مباراة خيتافي المقرر إقامتها مساء يوم الأحد على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز ضمن منافسات الجولة الأولي بالدوري الإسباني.

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تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة خيتافي.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم

ويبدأ الفريق الكتالوني برشلونة في المحاربة على الدفاع على لقب الدوري الإسباني للمحافظة عليه للعام الثاني على التوالي .

قائمة برشلونة الرسمية لمباراة خيتافي  الرسمية

في حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن وأسترالاجا.

في خط الدفاع: جول كوندي، إيريك جارسيا، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، بالدي وسيرجي روبيرتو.

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، بيدري، جافي، وأوريول روميو، فيرمين لوبيز ومارك كاسادو.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فيران توريس، أنسو فاتي، عبد الصمد الزلزولي ولامين يامال.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، والحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات ، والعاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

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تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة خيتافي.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم