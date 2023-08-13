مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي

يلا شوت .. تشيلسي ضد ليفربول مباشر الآن تويتر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي،مباراة مرتقبة بشدة تنتظرها عشاق كرة القدم سواء على الصعيدين العالمي والعربي، وهي المواجهة المنتظرة بين فريق ليفربول، الذي يضم في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، وفريق تشيلسي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

يسعى ليفربول خلال هذا الموسم للمنافسة بقوة من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، واستعادة مكانته على منصات التتويج.

في مساء اليوم الأحد، الموافق 13 أغسطس، سيقوم الفريق الأول لنادي ليفربول بزيارة صعبة لملعب نظيره تشيلسي، حيث ستقام هذه المباراة ضمن الجولة الأولى من بطولة البريميرليج. الفريق بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب سيسعى جاهدًا لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة الأولى.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي

انتهت مسيرة تشيلسي في الموسم الماضي بمركز غير متوافق مع سمعته، حيث حل في المركز الثاني عشر. هذا الموقع لم يعكس التحديات الكبيرة التي واجهها الفريق خلال الموسم. لذلك، انتقل الفريق إلى إجراء عدة صفقات وتعاقدات بهدف تحقيق تحسن ملموس.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي

تسعى تشيلسي جاهدة لتحقيق بداية موسمية قوية، بهدف تجنب تكرار أدائها السابق وتحقيق نتائج أفضل.

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كان فريق ليفربول في موسم صعب، يعاني من صعوبة في تحقيق تصنيفات متقدمة في جدول الترتيب. تعثر الفريق أيضًا في تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

لذلك، تمثل مباراة تشيلسي فرصة حاسمة لبداية جديدة، تمهد الطريق لتحقيق أهداف أفضل في الموسم الجديد.

على نفس النحو، يجب على محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، استعادة بريقه وقيادة فريقه نحو تحقيق اللقب، الذي يسعى للفوز به للمرة العشرين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف صلاح لإعادة ليفربول لقائمة الفرق الأكثر تتويجًا باللقب في تاريخ البطولة، سواء في تنسيقها الكلاسيكي أو الحديث.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

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يستضيف ملعب ستامفورد بريدج المباراة النارية التي ستجمع بين ليفربول ضد تشيلسي، معقل الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز.

وستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ببث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ليفربول ضد تشيلسي مساء اليوم الأحد، عبر قنواتها المشفرة، وتحديدًا bein Sports Premium1HD.