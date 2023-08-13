الطاعون الدبلي بعد ظهوره في الصين.. أعراضه وطرق العدوى

الموت الأسود أو الطاعون الدبلي، هو مرض حيواني ينتشر بين القوارض كالفئران والبراغيث، يتسبب في وفاة ثلثي المصابين به في حال عدم تلقيهم لعلاج فعال.

بعد آخر ظهور للطاعون الدبلي عام 2020 بدأ في الانتشار مرة أخرى في شمال الصين في إقليم منغوليا، وأعلنت الحكومة المحلية تسجيل حالتي إصابة بالطاعون الدبلي ،أمس السبت، وذلك بعد اكتشاف إصابة سابقة في 7 أغسطس.

وتم وضع جميع المخالطين للمصابين بالطاعون الدبلي في الحجر الصحي، ولم تظهر عليهم أي أعراض غير طبيعية، وأكدت منظمة الصحة العالمية، بأنه من أكثر أنواع الطاعون شيوعا، ويمكن أن يسبب الوفاة إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

أعراض الإصابة بالطاعون الدبلي:

تظهر غالباً أعراضه على مستوى الرقبة أو الإبطين والفخذ، وينتشر عادة خلال فصل الصيف، وقد يظهر أحياناً في فصل الخريف.

ويعاني المصاب من الحمى والرعشة وآلام العقد اللمفاوية والتهاباتها، أو ضيق النفس المصحوب بالسعال أو البلغم الملوث بالدم.

طرق الإصابة بالطاعون الدبلي:

في حالة تعرض الشخص للدغات براغيث مصابة.

أو في حالة لمس حيوانات مصابة مثل الجرذان والفئران.

استنشاق قطرات من جهاز تنفسي مصاب.

تنتشر الإصابة عن طريق أشخاص أو حيوانات مصابة.

كما يمكن أن تحدث إصابة للقطط والكلاب المنزلية بسبب لدغات براغيث أو أكل قوارض مصابة.

وتنتقل العدوى إذا كان الشخص على اتصال وثيق بدم حيوان مصاب.

كما يمكن أن تنقل جثة مصاب، توفي بسبب إصابته بالطاعون عدوى المرض لأشخاص على اتصال وثيق به، مثل أولئك الذين يعدون الجثمان لدفنه.