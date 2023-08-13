كشف ملابسات فيديو لمشاجرة بين طرفين بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بين طرفين أحدهما لا يرتدى ملابسه العلوية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

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بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول :(سائق مركبة "توك توك") وطرف ثانٍ:(أحد الأشخاص) بسبب خلاف بينهما حول قيمة أجرة إستقلال الطرف الثانى لمركبة "التوك توك"تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها سائق مركبة "التوك توك" بخلع ملابسه العلوية ومحاولةالتعدى على الثانى بإستخدام عصا خشبية "شوما" كانت بحوزته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة..وبحوزة الطرف الأول "العصا المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" ، مركبة "التوك توك" قيادته..وبمواجهتهماأيدا ماسبق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً، وذلك بتكثيف حملات الوزارة في كافة أنحاء الجمهورية.