وفاة 18 إرهابيًا في عملية عسكرية جنوب الصومال

نفذ الجيش الصومالي بالتعاون مع أصدقاء الصومال الدوليين، عملية عسكرية في منطقتي "بلد الأمين" و"بلد الكريم" التابعتين لمحافظة شبيلي السفلى، جنوبي البلاد، بعد تلقي معلومات تفيد بأن عناصر من ميليشيات "الشباب" الإرهابية كانت تتجمع سراً في مزارع بهذه المناطق.

الجيش الصومالي

وأكد ضباط بالجيش الصومالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد - مقتل 18 عنصرا من الإرهابيين، وأحكمت القوات المسلحة الصومالية سيطرتها بالكامل على المناطق التي جرت فيها العملية، حيث تقوم بعمليات تمشيط لتعقب فلول الميليشيات الإرهابية.