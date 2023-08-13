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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة 18 إرهابيًا في عملية عسكرية جنوب الصومال

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

 

 

نفذ الجيش الصومالي بالتعاون مع أصدقاء الصومال الدوليين، عملية عسكرية في منطقتي "بلد الأمين" و"بلد الكريم" التابعتين لمحافظة شبيلي السفلى، جنوبي البلاد، بعد تلقي معلومات تفيد بأن عناصر من ميليشيات "الشباب" الإرهابية كانت تتجمع سراً في مزارع بهذه المناطق.

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الجيش الصومالي يحرر عدة مناطق من الميليشيات الإرهابية

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الجيش الصومالي يُنفِّذُ عملية عسكرية ضد الإرهابيين

الجيش الصومالي 

وأكد ضباط بالجيش الصومالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد - مقتل 18 عنصرا من الإرهابيين، وأحكمت القوات المسلحة الصومالية سيطرتها بالكامل على المناطق التي جرت فيها العملية، حيث تقوم بعمليات تمشيط لتعقب فلول الميليشيات الإرهابية.

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