محافظ الفيوم يجرى تنقلات لرؤساء الاحياء والوحدات القروية

أصدر الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم حركة تنقلات رؤساء الأحياء والوحدات القروية بمركز ومدينة الفيوم.

تقرر تعيين محمود عبدالعزيز محمد رئيس حي زهراء الفيوم بدمو، وحسام محمد عبدالعظيم رئيس الحي المتميز بدمو، ونزيه محمد ربيع رئيس حي شرق الفيوم، وأحمد درغام محمد رئيس حي غرب الفيوم، وأحمد محمد فاروق رئيس حي جنوب الفيوم، وسعاد السيد منصور رئيس حي الجون، وخالد سيد على رئيس الوحدة المحلية لقرية دمو، وعزت محمد عبدالرحمن رئيس الوحدة المحلية لقرية تلات، ومحمود رمضان محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة، وأحمد محمد محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية العدوة، وصابر رمضان علي رئيس الوحدة المحلية لقرية اللاهون، ورمضان جمعة محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية هوارة عدلان، ومحمد سيد علي رئيس الوحدة المحلية لقرية العزب، وجيهان حمدي أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ فضل، ومحمد أحمد توفيق رئيس الوحدة المحلية لقرية كفور النيل، ورحاب جلال محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية سيلا، ومحمد أحمد حسين رئيس الوحدة المحلية لقرية هوارة المقطع، وعلا يوسف محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية دسيا، وأحمد لطفي أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الناصرية.

تنقلات رؤساء المراكز

وكان "الانصارى " قد اصدر اليوم الأحد، قراراً بحركة تنقلات داخلية موسعة، لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز .

تضمن القرار، ندب أحمد شاكر عبدالخالق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وندب مراد عبدالقادر سعيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وخالد أحمد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

تضمن القرار أيضاً، تصعيد مجموعة من الكوادر المتميزة، حيث تم ندب أحمد علي عبدالونيس رئيس الوحدة المحلية لقرية طبهار بأبشواي، للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لشئون القري، ومحمود مصطفي محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية سنرو بأبشواي، للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لشئون المدينة، وخليفة روبي عبود مساعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي لشئون المتابعة، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون الاشغالات والمرافق، ومحمد أبوالقاسم محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية سيلا بمركز الفيوم، للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا لشئون القري، ومحمد لطفي إسحق نائباً لرئيس مركز ومدينة إطسا لشئون المدينة، وعبدالنبي عبدالحليم أحمد مساعد رئيس مركز ومدينة إطسا للحملة الميكانيكية، للعمل سكرتير عام للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.