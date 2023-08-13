أكرم الشافعى رئيساً لغرفة التجارية في الإسماعيلية بالتزكية

قرر مجلس ادارة غرفة الاسماعيلية التجارية، اليوم الأحد، الذى عقد جلسة اجراءات تشكيل هيئة مكتب الغرفة دورة ٢٠٢٣/٢٠٢٧ بمقر الغرفة فى شارع سعد زغلول بمدينة الاسماعيلية، والذى رأس جلسة الاجراءات أكبر أعضاء مجلس الادارة" سنا" أكرم حسين حسن الشافعى، وسكرتارية على محمد على عبدالعال عضو المجلس الاصغر سناعن اختيار مجلس إدارة الغرفة التجارية الاسماعيلية عن تزكية اكرم الشافعى رئيسا للغرفة دورة ٢٠٢٣/٢٠٢٧، وجلال محمد طاهر محمد وشهرتة جلال ابو الطاهركنائب اول للغرفة لمدة ٤سنوات قادمة،واسامة احمد سيد محمد نائب ثانى (جديد) ،وسعيد محمد محمد عبدالله شعيب وشهرتة سعيد شعيب سكرتير عام لغرفة الاسماعيلية التجارية دورة ٢٠٢٣/٢٠٢٧،ووائل كمال عبد العزيزابراهيم وشهرتة وائل أديداس كامين صندوق الغرفة، وأحمد سامى محمد على سليم كامين صندوق مساعد الغرفة ،بينما اعضاء المجلس لمدة 4 أعوام قادمة هم على محمد على عبد العال وشهرتة على العدوى ،وصابر احمد همام على وشهرتة صابر همام ، ،ومحمد محمود محمدعبد المحسن،وامال محمود ابراهيم ابراهيم ،وكمال حمودة كمال كامل،واحمد السيد موسى عبد الهادى ،ومحمد فايق عفيفى الشحات،واسامة احمد سيد محمد

وأضح المحاسب أكرم الشافعي، انه المرحلة القادمة سوف تشهد طفرة كبيرة وتكاتف جميع التجار من أجل تخفيف العبء علي كاهل المواطنين، وذلك عن طريق عمال الشوادر في كافة المراكز والقري والإحياء للبيع بسعر مخفض لجميع المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة، كما سوف يتم عمل منظومة الشباك الواحد المكونة من وجود شهر عقاري وبنك، وشركة تأمينات داخل الغرفة التجارية لتسهيل إنهاء الإجراءات.

جانب الجلسة



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