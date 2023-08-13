بث مباشر مباراة توتنهام اليوم : مشاهدة مباراة توتنهام وبرينتفورد بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة توتنهام وبرينتفورد بث مباشر اليوم يلا شوت

تستعد توتنهام لمواجهة فريق برينتفورد في مباراتها المقررة مساء اليوم، الأحد 13 أغسطس، على ملعب غريفين بارك، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة توتنهام وبرينتفورد بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة توتنهام وبرينتفورد بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أي الخامسة بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة برينتفورد ضد توتنهام على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق عامر الخوذيري.

تشهد توتنهام بداية جديدة في الموسم الحالي، حيث أجرت تغييرات كبيرة في تشكيلتها، بدءًا من تعيين المدرب أنجي بوستيكوجلو في قيادة الفريق وصولًا إلى تعاقدات جديدة لتعزيز صفوفها في فترة الانتقالات الحالية، في محاولة لتعويض رحيل النجم هاري كين.

تأتي توتنهام لهذه المباراة بتركيز كامل وجهود مبذولة، حيث يسعى الفريق لتقديم أداء مميز والفوز في أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد، ويأمل في استعادة مكانته ونسيان إخفاقه في الموسم الماضي.

مباراة توتنهام وبرينتفورد بث مباشر اليوم

من ناحية أخرى، يدرك فريق برينتفورد صعوبة المباراة وأهميتها كونها المباراة الأولى في مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبالتالي، سيبذل الفريق قصارى جهده لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الكاملة أو على الأقل تحقيق التعادل.

كلا الفريقين يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة المهمة، وسيكونون على أتم الاستعداد لتقديم أداء قوي ومنافسة شرسة للفوز بالمباراة وتحقيق أهدافهم في الموسم الجديد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة توتنهام وبرينتفورد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة توتنهام وبرينتفورد | من هنــــا

أعلن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي توتنهام، عن تشكيل اللاعبين لمواجهة برينتفورد، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أنجي يخوض مباراته الأولى الرسمية مع توتنهام بعدما تولى قيادة الفريق، وبدون هاري كين الذي غادر في الأيام القليلة الماضية إلى بايرن ميونخ الألماني.

تشكيل أنجي بوستيكوجلو لفريق توتنهام، شهد تواجد الدولي البرازيلي ريتشارليسون في قيادة الهجوم، ويرافقه سون هيونج مين وديان كولوسيفسكي.

ويظهر الوافدون الجدد، مثل فيكاريو حارس المرمى، وفان دي فين المدافع، ولاعب الوسط جيمس ماديسون.

تشكيل توتنهام أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: إيميرسون رويال، كريستيان روميرو، فان دي فين، أودوجي.

وسط الملعب: يافين بيسوما، أوليفر سكيب، جيمس ماديسون.

الهجوم: سون هيونج مين، ريتشارليسون، ديان كولوسيفسي.