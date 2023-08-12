لسنوات متتالية.. دواء جديد يمنع الإصابة بمرض السكري من النوع الأول

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA موافقتها على طرح عقار جديد لتأخير الإصابة بمرض السكر من النوع الأول، لدى الشباب، والبالغين، والأطفال فوق سن 8 سنوات.

عقار جديد يؤخر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول:

ووفقًا لما ذكره موقع "مايو كلينيك" الطبي، تحدث الإصابة بمرض السكر من النوع الأول بسبب مهاجمة الجهاز المناعى لخلايا بيتا المسئولة عن تصنيع الأنسولين في البنكرياس، ويقوم بتدميرها ويتطلب علاج النوع الأول من السكر بحقن الأنسولين المتعددة أثناء اليوم ويجب عليهم فحص السكر بشكل متكرر.

عقار جديد يؤخر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول

و تزداد فرص إصابة الأطفال والبالغين بداء السكر من النوع الأول في حالة وجود إصابة بالمرض في أقارب الدرجة الأولى.

وبحسب الأطباء، إن العقار الجديد عبارة عن حقن تؤخذ يوميًا لمدة أسبوعين متتاليين، حيث يعمل على تأجيل الإصابة بسكر النوع الأول تصل إلى بضع سنوات عن طريق تعطيل الخلايا المناعية التي تهاجم خلايا بيتا المسئولة عن إنتاج الأنسولين.

ويشير مرض السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم "الجلوكوز"، فهو مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة، كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بمرض السكري باختلاف نوعه، لكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه قد يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.