الدفاع الروسية توقف سفينة شحن متجهة إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إيقاف سفينة شحن كانت متجهة إلى أوكرانيا بالقوة لتفتيشها.

وقالت الدفاع الروسية إن سفينة حربية روسية أطلقت نيرانًا تحذيرية تجاه سفينة الشحن سوكرا أوكان التي تحمل علم بالاو في البحر الأسود، وهي في طريقها إلى ميناء "إسماعيل" الأوكراني.

جاء ذلك بسبب عدم استجابة يستجب قبطان سفينة الشحن على المطالبة بوقف السفينة للتفتيش عن البضائع المحظورة، وتم إطلاق نيران تحذيرية من أسلحة صغيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إرسال مروحيات "كا-29" مع مجموعة من الأفراد العسكريين الروس من سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" من أجل تفتيش سفينة الشحن. وبحسب نتائج الاتصالات اللاسلكية، توقفت السفينة، ونزل فريق التفتيش على متن سفينة الشحن".

وأضافت الدفاع الروسية أن السفينة المتجهة إلى أوكرانيا واصلت بعد ذلك التحرك إلى ميناء إسماعيل الأوكراني عقب التقتيش.

إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية،اليوم الأحد، عن إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية جديدة في مقاطعة بيلجورود ، بعد أن دمرت مسيرة أخرى في الساعات الأولى من فجر اليوم .

وقالت الدفاع الروسية ، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم ، إن قواتها نجحت في إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا.

وأضافت ، في بيانها ، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت ودمرت المسيرة الأوكرانية فوق أراضي بيلجورود، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار، وتعتبر المحاولة الثالث لهجوم أوكراني في بيلغورود خلال أقل من 24 ساعة، بعد هجومي فجر اليوم ومساء السبت.