وزير النقل يزور مصنع سيماف ويتسلم قطار مترو

تفقد الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق زيارة تفقدية لمصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف " التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث كان في استقباله اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع في مجال تصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية والمترو، حيث تفقد الوزير أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي تم الانتهاء من تجميعه في مصنع سيماف تمهيدا لتسليمه للهيئة القومية للانفاق ضمن التعاقد المبرم بين الهيئة القومية للانفاق وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد 32 قطار مترو مكيف جديد للخط الثالث ( تم تصنيع 22 قطار منها في مصانع هيونداي روتيم بكوريا الجنوبية وتوريدهم للهيئة القومية للانفاق وتم دخولهم الخدمة – وكان قد تم الاتفاق مع الشركة على أن يتم توريد مهمات واجزاء ومكونات ال 10 قطارات الأخرى إلى مصر لتجميعهم في الهيئة العربية للتصنيع وقد تم الانتهاء من تجميع 6 قطارات تشمل القطار الذي تم تفقده اليوم) وحيث تتميز هذه النوعية من قطارات المترو بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية و تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة ويمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

وتوجه الوزير لتفقد خطوط الإنتاج والورش المختلفة بالمصنع ومنها الورش الخاصة بمترو الأنفاق، وتجميع الضفائر الكهربائية والتشطيب للمترو، وتجهيز الدهان وقطارات السكك الحديدية والغلال، وقطارات السطح لنقل البضائع، والقلاب، وبواجي القطارات وماكينات التقطيع بالبلازما، بالإضافة إلى هنجر ماكينة التصنيع العملاقة (CNC) بالتعاون مع شركة( DMG MORE )الألمانية العالمية.

وتم خلال الزيارة المرور على نماذج من عربات البضائع والغلال وعربات القوى الجارى إنتاجها في المصنع لصالح هيئة السكك الحديدية في إطار متابعة العقود المبرمة بين الجانبين مثل عقد تصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع مختلفة الطرازات ( 375 عربة سطح- 300 عربة قلاب- 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق – 50 عربة سبنسة ) حيث تسلمت هيئة السكك الحديدية 25 عربة من هذا التعاقد وكذلك متابعة عقد تصنيع وتوريد عدد 75 عربة غلال حيث تم تسليم 25 عربة وجاري تجربة ال25 عربة أخرى لتسليمها ليعقبها تسليم 25 عربة الأخيرة في هذا التعاقد بعد إجراء تجارب التشغيل الخاص بها وكذلك متابعة عقد تصنيع وتوريد 73 عربة قوى لتشغيل العربات المكيفة الواردة من المجر.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه جاري إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة، مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة، إذ ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعى والذى يضم مصنعين الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية).

وأضاف الوزير أن الثاني، لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع )، والتعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الأسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاج عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط جديد بالكامل وتحديث الخط القائم بالإضافة إلى التعاون القائم مع سيماف.

وأكد وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش جولته أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق بهدف سد الاحتياج الدائم لهيئات الوزارة ( الهيئة القومية لسكك حديد مصر - الهيئة القومية للأنفاق ) من الوحدات المتحركة وكل مكملات هذه الصناعة سواء ( شراء جديد / إصلاح / رفع كفاءة / صيانة ) ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية) فى إطار خطة الدولة للارتقاء بخدمة النقل بواسطة السكك الحديدية وتحقيق العائد الاقتصادى الكبير من خلال الحد من استيراد الوحدات المتحركة / قطع الغيار والاعتماد على الصناعة المصرية مما يوفر النقد الأجنبي بالإضافة إلى صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية ( مهندسين / فنيين ) والاستفادة من نقل الخبرة من الشركات العالميةً المصنعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من احتياجات السكك الحديدية وما له من تأثير إيجابي في الأمن القومي المصرى مع إمكانية التوسع فى الصناعة وتصدير المنتجات للخارج وما له من أثر كبير فى الاقتصاد المصرى.