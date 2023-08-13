إنقاذ حياة شاب لدغه ثعبان كوبرا بالقليوبية

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفي قها التخصصي في محافظة القليوبية من إنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من عمره من مضاعفات لدغة ثعبان كوبرا حيث نقل الشاب للمستشفي في حالة خطرة حيث تلقي العلاج اللازم والتدخل العلاجي مما ساهم في تحسن حالته وإنقاذه من لدغة الثعبان المميته.

أوضح بيان صادر من مستشفي قها التخصصي أنه في ضوء تعليمات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، و الدكتور علي طبل مدير المستشفى نجح الفريق الطبي بالتعامل مع حاله الشاب المصاب بلدغة ثعبان كوبرا وتحسنت حالته ونجا من الموت المحقق.

كما أوضح استقبال الطوارئ شاب فى العشرينات يعاني في البداية أعراض شلل كلي نتج عن لدغة بواسطة ثعبان الكوبرا المسبب للشلل وبداية توقف في عضلات التنفس كادت أن تؤدى إلى توقف عضلة القلب.

أضاف أنه جرى إستقبال الحالة والتعامل معها طبقا للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة بواسطة أطباء الطوارئ والعناية والعقر وبعد الدخول فى غيبوبة مؤقتة بدأ المريض فى التحسن، وتم رفعة من على جهاز التنفس الصناعي ليبقى تحت الملاحظة والخروج بفضل الله من المستشفى معافى بعد عدة أيام.

ووجه البيان الشكر والتقدير لتمريض الإستقبال

والأطباء المعالجين للحالة وهم: "الأطباء عبد الله شكر، ومحمد عبد السلام وهالة توفيق ورامى نصار ومحمود جمال، وأية عبد الحميد".