أسعار اللحوم اليوم الأحد.. البلدي والمستورد بكام

أسعار اللحوم.. شهدت أسعار اللحوم خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد في الاسواق المصريةوالمزرعة، تباينا بمختلف الانواع البلدي والمستورد، و سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 117 جنيهًا للكيلو.

ةفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم اليوم الأحد، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار اللحوم اليوم

وتباينت اسعار اللحوم اليوم ببعض أنواعها في الأسواق، إذ سجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني نحو 155 جنيهًا «وزن 100 كيلو»، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) نحو 140 جنيهًا للكيلو، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

أسعار اللحوم الحية في مصر اليوم

اللحوم

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 117 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 123 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 125 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 139 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 140 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) عند 155 جنيهًا للكيلو.

اسعار اللحوم قائم

أسعار اللحوم الحية في مصر اليوم

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني بنحو 155 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 138 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 127 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 136 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 138 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو 140 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.