انفجارات عنيفة في مخازن صواريخ حزب الله بدمشق (فيديو)

تعرضت مستودعات صواريخ تابعة لحزب الله غرب العاصمة دمشق لانفجارات ضخمة، تسببت في أضرار مادية، ولم تُذكر حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

أكد المرصد السوري، أن الانفجارات العنيفة وقعت في العاصمة دمشق ومحيطها، وأظهرت التحقيقات أنها نجمت عن انفجار في مستودعات صواريخ تابعة لحزب الله.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إنه لا يوجد حتى الآن معلومات حول طبيعة الحادثة، سواء كانت نتيجة قصف جوي أو عملية برية، مضيفا أن الانفجارات وقعت في مستودع للصواريخ تابع لحزب الله.

وفاة 4 عسكريين سوريين

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أربعة عسكريين سوريين ومقاتلين اثنين موالين لإيران قتلوا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة في محيط دمشق في الفجر.

كما أصيب جنديان سوريان وخمسة مقاتلين أجانب في هذه الغارات، التي أدت إلى تدمير مخازن الأسلحة والذخيرة التابعة للمجموعات الموالية لإيران وحلفاء النظام السوري، ولا سيما بالقرب من مطار دمشق الدولي.