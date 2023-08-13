الأحد 13 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد

أمطار
أمطار

أماكن سقوط الأمطار.. تشهد البلاد حالة من تحسن الأجواء خلال الأيام الحالية، لاسيما مع هبوب الرياح الشمالية الغربية التي تنشط على أغلب الأنحاء كى تضفي مزيدًا من التحسن النسبي في درجات الحرارة.

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وتسود أجواء أكثر من رائعة على شمال البلاد الآن، ويصاحب ذلك توقعات بسقوط أمطار.

أماكن سقوط الأمطار 

وفيما يتعلق بأماكن سقوط الأمطار، ذكرت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، أنه توجد فرص ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس، أوضحت أن من المتوقع خلال ساعات النهار، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس معتدل ورياح على عدة مناطق 

ومساء اليوم سيكون الطقس معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت هيئة الأرصاد أن الرياح تنشط على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 13 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

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