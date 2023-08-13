إزالة فورية لـ ٤ حالات تعدى بنطاق قنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود برئاسة رفاعى عبداللاه، اليوم الأحد، من تنفيذ إزالة على مساحة ١٠٠ متر، عبارة عن حالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة مبنية بسور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية كلاحين أبنود التابعة لمركز قنا .

كما نجحت الوحدة المحلية لقرية دندره برئاسة العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وخالد بهيج نائب المدينة، وأحمد جمعة، من تنفيذ عدد ٣حالات إزالة بمساحة ٣٥٠ متر أرض أملاك خاصة زراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت وتعريشة من البوص .

وأوضح العميد طارق لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وذلك تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضى الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.