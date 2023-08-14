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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء الفيضانات في الشرق الأقصي الروسي

فيضانات روسيا
فيضانات روسيا

أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد بإجلاء أكثر من ألفي شخص بينهم 405 طفل في المناطق المتضررة من الفيضانات في إقليم بريمورسك بالشرق الأقصى الروسي .

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وقالت الطوارئ الروسية في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن "هناك 4368 مبنى سكنيا و28 بلدة لا تزال مغمورة بالمياه في المنطقة.

وأضافت أن السلطات قامت بإنشاء معابر مائية باستخدام القوارب للوصول إليها، لافتة إلى أن الكهرباء مازالت مقطوعة كليا أو جزئيا عن 13 بلدة وقرية في الإقليم بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق الطاقة جراء الفيضانات.

وأكدت الوزارة إقامة 13 مركز للإيواء مؤقتا في المنطقة، لمساعدة 550 شخصا بينهم أكثر من 160 طفلا، فيما يعمل 653 من رجال الطوارئ على آزالة آثار الفيضانات.

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