روسيا تُحبط هجوما إرهابيا من أوكرانيا على أراضيها

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ اعتداء إرهابي على أراضيها بطائرة مسيّرة أسقطتها الدفاعات الروسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت.

وذكر بيان الوزارة أنه في حوالي الساعة 5:30 مساء، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية. دون وقوع أضرار أو إصابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إنه تم تدمير صاروخين أطلقتهما القوات الأوكرانية على جسر القرم في هجومين منفصلين بعد ظهر اليوم السبت.

هجوم إرهابي

كما أكدت صباح اليوم أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 20 طائرة بدون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

من ناحية أخرى، صرح مسؤول في الإدارة الأوكرانية بأن كييف سلمت لوزارة الدفاع الأمريكية التقرير الأول عن استخدامها للذخائر العنقودية الممنوحة لها من قبل واشنطن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في كييف أن التقرير يحتوي على معلومات حول عدد القذائف العنقودية المستخدمة وبيانات عن الأهداف التي تم ضربها، فيما لم يذكر المصدر أرقاما محددة واردة في الوثيقة، بحسب الوسيلة الإعلامية.

وفي مقابلة سابقة مع شبكة "سي إن إن"، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة قررت نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا بسبب نقص القذائف التقليدية.

وفي 13 يوليو، قال رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دوغلاس سيمز، إن كييف تلقت بالفعل هذه الذخائر من واشنطن، فيما طالبت الولايات المتحدة أوكرانيا في الوقت نفسه بتقديم تقارير للتأكد من أن تقليل المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيون عند استخدامها، حيث يجب على أوكرانيا على وجه الخصوص، الإبلاغ عن عدم استخدامها في المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

لكن قوات كييف استخدمت القنابل العنقودية منذ استلامها أكثر من مرة في مناطق متفرقة من دونباس، حيث كانت معظم عمليات الاستهداف الأوكرانية موجهة صوب المدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، فيما تسبب اعتداء من قوات كييف باستخدام هذا النوع من الذخائر في حرق مبنى جامعة الاقتصاد في دونيتسك.

وأعلن حاكم مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أيضا، أن القوات الأوكرانية كثفت قصفها على البلدات التي تسيطر عليها روسيا في المقاطعة باستخدام القذائف الغربية والذخائر العنقودية على وجه الخصوص.