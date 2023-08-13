الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سقوط أمطار وسحب منخفضة.. ظواهر جوية تتعرض لها البلاد

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء، نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في الحرارة طوال الفصل.

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الظواهر الجوية 

ووفقًا للهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن هناك بعض الظواهر الجوية التي تعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية حيث تتزين سماء القاهرة وشمال البلاد ببعض السحب المنخفضة التي تضفي جمالًا لهذا الجو، ونشاط الرياح التي تعمل على تشتت وتقليل نسب الرطوبة السطحية، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

تحسن الأحوال الجوية 

وذكرت، أن هناك استمرار التحسن النسبى فى الأحوال الجوية على شمال البلاد، فمن المتوقع أن يسود طقس حار رطب على شمال البلاد ،شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، والأجواء حارة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 25.

الإسكندرية: العظمى 30 والمحسوسة 33 والقاهرة 23.

وادي النطرون: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 24.

طنطا:- العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 24.

شبين الكوم: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 25.

دمنهور: العظمى 33 والمحسوسة 35 والصغرى 25.

مطروح: العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 24.

السلوم: العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 23.

سيوة: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 23.

بورسعيد: العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 25.

دمياط:- العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 24.

الزقازيق:- العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 25

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