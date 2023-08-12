الأرصاد تحذر من عودة ارتفاع درجات الحرارة.. وسقوط أمطار خفيفة

شهدت الأحوال الجوية تحسن نسبي في الطقس, حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير منذ امس الجمعة، بعد ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا، الأمر الذي لم تشهده البلاد من قبل.

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من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن الأحوال الجوية تشهد تحسنًا ملحوظًا.

وقالت غانم، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر فضائية «DMC»، اليوم السبت، إن درجات الحرارة أقل من معدلها الطبيعي.

وأوضحت أن نشاط الرياح يقلل من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، مشيرة إلى أن حالة التحسن ستستمر على مدار الأسبوع الحالي.

موجة حارة

وكشفت أنه من الوارد أن تتعرض البلاد لموجة حارة خلال شهر أغسطس الحالي، ولكنها لن تستمر طويلا -لمدة يومين إلى ثلاثة- مثلما حدث في موجات شهر يوليو.

وحذرت من اضطراب حركة الملاحة على خليج السويس، إذ يصل ارتفاع الموج إلى 3 أمتار، وهو غير مؤهل لأعمال التنزه والصيد، كما لفتت إلى أن هناك ارتفاعا في الأمواج على شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، إذ يصل إلى 2.5 متر، متابعة: «بلاش التعمق في البحر ونكون قريبين من الشاطئ».

سقوط أمطار

كما قالت الدكتورة منار غانم، إن فرص الأمطار التي بدأت منذ عدة أيام مستمرة، وأمطار اليوم ستكون خفيفة ورعدية على بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد مثل حلايب وشلاتين وأبوسمبل وأسوان ومحافظة الوادي الجديد، وهو نتيجة ارتفاع الحزام المداري الذي يؤثر بأمطار على السودان وأثيوبيا ويرتفع شمالا ويؤثر على المناطق الموجودة جنوب جمهورية مصر العربية، وبالإضافة للأمطار قد تحمل معها رياح هابطة، وهذه الرياح الهابطة تزيد من سرعات الرياح على سطح الأرض، وبالتالي تؤدي لإثارة الرمال والأتربة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت أن الأتربة والرمال المثارة على جنوب البلاد من الممكن أن تؤدي لإنخفاض الرؤية الأفقية، بالإضافة لنشاط الرياح خلال فترات المساء وساعات الليل على المناطق الشمالية وبالتحديد في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، هذا بجانب وجود نشاط نسبي خلال فترة الليل وساعات المساء سوف تقلل نسب الرطوبة.