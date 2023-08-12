بقصف مكثف.. روسيا تُرسل تحذير رمزي لتركيا

أرسلت روسيا، تحذيرًا رمزيًا إلى تركيا في 6 أغسطس الجاري، عندما قصفت بشكل مكثف عدة أهداف داخل الأراضي الأوكرانية، بعدما توعدت بالانتقام للهجوم الذي طال سفينة تجارية روسية.

ووفقا لموقع "ديفنس نيوز" المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن روسيا بعثت بهذا القصف رسالة واضحة إلى تركيا، عندما استهدفت مصنع "موتور سيتش" في الأراضي الأوكرانية، الذي يجهز محركات طائرات تركية مسيّرة تستعين بها كييف في صد الهجوم الروسي.

وفي 6 أغسطس الجاري، أودى القصف الذي شنته روسيا بحياة 6 أشخاص، في هجوم جاء ردا على استهداف ناقلة روسية في البحر الأسود.

وشارك في الهجوم 70 طائرة مسيرة بـ3 موجات من القصف الصاروخي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القصف طال مصنعا في منطقة زابوريجيا، لكنه لم يخض في التفاصيل.

ويقول المحلل الأمني يوجين كوجان لـ"ديفنس نيوز"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أراد إبلاغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بأنه "رغم علاقة الصداقة والاحترام المتبادل بيننا، فإن نشاط صهر الرئيس التركي في أوكرانيا سيكلف كثيرا".

المقصود هنا هو سلجوق بيرقدار المتزوج من ابنة الرئيس التركي سمية أردوغان، رئيس مجلس إدارة "بايكار" الشركة المسؤولة عن صناعة الطائرات التركية المسيّرة.

وقالت روسيا إن أي منشأة عسكرية في أوكرانيا، محلية كانت أم أجنبية، هدف مشروع.

وذكر دبلوماسي تركي رفض الكشف عن اسمه لموقع "ديفنس نيوز"، أن "القصف الروسي تحذير رمزي" يعكس استياء موسكو من بعض المبادرات التركية.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد استحوذت على المصنع في نوفمبر الماضي.

ويقدم المصنع الأوكراني المحركات لشركة "بايكار" المطورة لمسيّرات "بيرقدار".

ويزود المصنع الأوكراني الطائرة المسيرة "بيرقيدار آقنجي" بالمحرك "AI-450" ، كما يقدم المحرك "AI-25TLT" للطائرة المسيّرة "تي إيه أي أنكا".

كما أن المقاتلة الحربية التركية "قزل إلما" المعروفة باسم "التفاحة الحمراء"، وهي طائرة نفاثة بلا طيار دخلت الخدمة العام الجاري، محركها من صنع الأوكرانيين، وهو ما يظهر التعاون العسكري الواسع بين الجانبين.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: