تسجيل إصابتين بالطاعون الدبلي في الصين

سجلت منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين، حالتين إصابة بالطاعون الدبلي، بعد إصابة سابقة جرى اكتشافها في 7 أغسطس.

وقالت الحكومة الصينية، إن المصابين هما زوج وابنة الحالة السابقة، وجرى وضع جميع المخالطين للحجر الصحي ولم تظهر عليهم أعراض غير طبيعية.

حالات عدوى الطاعون الدبلي، وهو مرض شديد العدوى ينتشر في الغالب عن طريق القوارض ، منخفضة في الصين ، حيث وجد معظمها في منغوليا الداخلية ومنطقة شمال غرب نينغشيا في السنوات الأخيرة.

يعد الطاعون الدبلي أكثر أشكال الطاعون شيوعًا ، ويمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

نصائح للوقاية من الطاعون الدبلي

تجنب الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة: ينتقل فيروس الطاعون الدبلي عادةً من الحيوانات المصابة بالقراد إلى البشر. يجب تجنب لمس الحيوانات المريضة أو القراد المصاب بالطاعون الدبلي.

استخدام وسائل الوقاية الشخصية: ينصح باستخدام القفازات والكمامات والنظارات الواقية عند التعامل مع الحيوانات المحتملة لنقل الطاعون الدبلي أو القراد المصاب.

تجنب الأماكن المشبعة بالقراد: تجنب الأماكن التي يعتبر فيها القراد منتشرًا بشكل كبير، مثل المراعي الرطبة والغابات الكثيفة. إذا كان من الضروري الذهاب إلى هذه المناطق، ينصح باستخدام مراهم الحماية من القراد وارتداء الملابس المناسبة لتقليل احتمال لدغات القراد.

الاهتمام بنظافة المنزل والبيئة المحيطة: ينصح بتنظيف المنازل والبيئة المحيطة بشكل جيد للحد من وجود الحشرات والقوارض التي قد تساهم في انتشار الطاعون الدبلي.

البقاء على اطلاع بالتحذيرات الصحية: يجب متابعة تحذيرات الصحة المحلية والوطنية بشأن الطاعون الدبلي واتباع الإرشادات والتوصيات الصادرة عن الجهات الصحية المختصة.

البحث عن العلاج الفوري: في حالة ظهور أعراض مشتبه بها للطاعون الدبلي، مثل ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ والتعب الشديد والتقيؤ والصداع والتشنجات، يجب البحث عن العلاج الطبي الفوري والتوجه إلى المرفق الصحي المعني للتشخيص والعلاج.