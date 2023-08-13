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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الموسيقار كريم جوهر: مصرت البيانو.. التأليف الموسيقي ملجأ من فساد الغناء

المؤلف الموسيقي وعازف
المؤلف الموسيقي وعازف البيانو كريم جوهر

قال المؤلف الموسيقي وعازف البيانو كريم جوهر أنه قام بنجاح بإضافة درجة السيكاه إلى السلم الموسيقي لآلة البيانو بالاتفاق مع إحدى الشركات والتي صنعت منه ثلاث نسخ ولا يوجد نسخة منه في مصر إلا في نادي هليبوليس ولكن لا يوجد على مسارح الأوبرا في العالم ولا يوجد على مسارح دار الأوبرا المصرية.

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دار الأوبرا بيت كل الموسيقيين

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عازف البيانو كريم جوهر

 وأضاف جوهر أنه يقوم بالتأليف الموسيقي إذ هو الحصن من الفساد الغنائي المسيطر.

 

 وأعرب جوهر عن رغبته في الإشتراك في المهرجانات الموسيقية بمصر التي لا تهتم بمجال التأليف الموسيقي إلا بأسماء بذاتها مضيفا أن عزاءه في نجاح حفلاته وجمهوره المتفاعل معها.

عازف البيانو كريم جوهر

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