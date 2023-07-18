مواهب دار الأوبرا ينالون إعجاب وزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب خلال افتتاح المركز الثقافي بالشروق

حصد فريق مواهب دار الأوبرا إعجاب الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب خلال افتتاح المركز الثقافي بمدينة الشروق بعد أن قدموا مجموعة متنوعة من الأغانى الأصيلة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المركز الثقافي التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، بمدينة الشروق، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والمهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق.

قدّم فريق فريق مواهب دار الأوبرا، بقيادة الدكتور محمد عبدالستار، مدير مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، مجموعة متنوعة من الأغنيات منها فيها حاجة حلوة وأسمر يا سمرانى.



وغنت الفتاة الصغيرة ساندرا، الحاصلة على جائزة مهرجان الموسيقى العربية وجائزة المبدع الصغير للعام الحالي، أغنية فيها حاجة حلوة، وقدمت لوجى الحاصلة على جائزة مهرجان الموسيقى العربية اغنية أسمر يا سمرانى.

معلومات عن المركز الثقافي بالشروق

صرح ثقافي جديد يُضاف لأصول وزارة الثقافة

أنشىٔ على أحدث المعايير ليقدم خدمات ثقافية لأكثر من 300 ألف نسمة بالشروق

نموذج متكامل يُوفر خدمات متعددة يضم منفذ بيع كتب، ومكتبة للاطلاع والاستعارة، ومركزًا لتنمية المواهب الفنية

المركز يأتي تنفيذًا لخطة وزارة الثقافة لنشر الثقافة والمعرفة في شتى ربوع الجمهورية

يوفر إصدارات هيئة الكتاب بأسعار في متناول الجميع

وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية "رؤية مصر 2030".

يقدم ورشاً فنية للأطفال وتنمية المواهب

المركز يقام على مساحة 750 متراً مربعاً.

يشمل المركز حديقة ضخمة للجمهور تساعده على القراءة والتأمل والاطلاع.

يحتفي المركز على مدار الأيام المقبلة بإصدارات هيئة الكتاب، لنشر المعرفة، وتشجيع الشباب على الإبداع.