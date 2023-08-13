الكيان يجمع الغناء التراثي والمعاصر في مهرجان الأوبرا بدمنهور.. صور

مرت الليلة الثانية من المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمحافظة البحيرة بين الاعمال التراثية والمعاصرة.

فعلى مسرح اوبرا دمنهور، احيا فريق الكيان بقيادة مؤسسه المايسترو احمد الرياني، حفلا نجح خلاله فى تقديم اشكال غنائية جذابة تنوعت بين الاداء الجماعى والفردي.

وحققت تفاعل واعجاب الجمهور كان منها التوبة ، فات الميعاد ، لولا الملامة ، قارئه الفنجان ، ابعتلي جواب ، ان راح منك ياعين ، اديش كان في ناس ، صغيرة على الحب ، لعبه الايام ، حيرت قلبى ، تملى فى قلبى ، زي ما هي حبها.

اداء رينادا رضا ، هدير السواحلى ، عمرو سلام ، ابراهيم مرعى ، ولاء سلمان ، الطفلة بهار نور ، منه عبده ، ايهاب بدر ، محمد العسكري وعازف البيانو مروان سمير ، وشدا قائد الحفل المايسترو احمد الريانى باغنية لو كان لى قلبان ، كما تغنى ضيف شرف الحفل عبد العظيم الذهبي بـ ماتفوتنيش انا وحدي.

مهرجان الأوبرا بدمنهور

مهرجان الأوبرا بدمنهور

مهرجان الأوبرا بدمنهور

مهرجان الأوبرا بدمنهور

مهرجان الأوبرا بدمنهور

مهرجان الأوبرا بدمنهور

مهرجان الأوبرا بدمنهور

مهرجان الأوبرا بدمنهور

مهرجان الأوبرا بدمنهور

مهرجان الأوبرا بدمنهور

مهرجان الأوبرا بدمنهور

مهرجان الأوبرا بدمنهور

مهرجان الأوبرا بدمنهور

مهرجان الأوبرا بدمنهور

مهرجان الأوبرا بدمنهور