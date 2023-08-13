"البحوث الإسلامية" يشارك بإصدارات علمية في معرض ساقية الصاوي للكتاب

يشارك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في فعاليات معرض ساقية الصاوي للكتاب في دورته الثالثة عشر في الفترة من الأحد 13 أغسطس وحتى 19 أغسطس، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر بالمشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات التثقيفية والعلمية بما يحقق رسالة الأزهر ودوره الفكري والتوعوي.

نشر الوعي بين الناس خاصة فيما يتعلق بالقضايا الفكرية والعلمية



قال الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن مشاركة مجمع البحوث بإصداراته العلمية المتنوعة يعكس اهتمام المؤسسة العريقة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر بنشر الوعي بين الناس خاصة فيما يتعلق بالقضايا الفكرية والعلمية المتنوعة التي تمثل جزءًا من حياة الناس في علاقتهم بربهم أولًا ثم علاقتهم بمن حولهم، حيث تسهم هذه الإصدارات بمعالجاتها المنضبطة في تيسير وتوضيح كل ما يتعلق بهذه القضايا وما يرتبط بها من آراء وما يحيط بها من فهم مغلوط يحتاج إلى تصحيحه وطرحه بالشكل الأمثل الذي يوافق مقتضى الحال والمآل.



أضاف الأمين العام أن إصدارات مجمع البحوث الإسلامية التي يشارك بها في هذا المعرض بشكل دوري تتميز بالتنوع من جانب الموضوعات التي تستعرضها، بالإضافة إلى تنوع كُتَّابها من العلماء القدامى والحاليين في التخصصات الشرعية المختلفة .



مشيرًا إلى أن مشاركة المجمع لا تقتصر على الإصدارات العلمية فقط، وإنما تتمثل في تقديم مجموعة من الخدمات الجماهيرية المهمة ومنها: خدمة الفتاوى التي يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر بشكل يومي طوال فترة المعرض للتواصل مع الزوار والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة.



أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، عن اطلاق الموسم الثاني من مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير في الفترة من ١١ أغسطس ويستمر حتى الأحد ١٠ سبتمبر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ وذلك انطلاقًا من رسالة الأزهر ونهجه في نشر الفن الهادف الذي يخدم الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المعتدل، والوقوف على المواهب الحقيقية واستثمارها بما يخدم قيم المجتمعات وتوجهاته النبيلة.

أوضحت الصعيدى أنه يشترط للتقديم في الملتقى أن تكون الأعمال أصيلة وجديدة ولم تشارك في أي مسابقات أخرى، مع ضرورة إرفاق إقرار بذلك متضمنًا أن العمل من النتاج الفكري للفنان، ويحق للجهة المنظمة نشر أعمال الفنانين المشاركين في البوسترات والمجلات والصحف والمواقع الإلكترونية داخل مصر وخارجها؛ بهدف الترويج للحدث، دون الحصول على إذن مسبق، كما يحق للجنة المنظمة اتخاذ أي إجراء للتأكد من مدى صحة الأعمال المقدمة، وأن الحد الأقصى للمشارك إرسال عملين اثنين في كل قسم من أقسام المسابقة.