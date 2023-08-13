الأحد 13 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة 4 أشخاص وإصابة شاب في حادث تصادم مرروع بالقليوبية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهد طريق البر الشرقي بكفر شكر حادث تصادم مروع أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة  شاب من عائلة واحدة من أبناء محافظة الدقهلية، خلال عودتهم علي الطريق لمحل إقامتهم بقرية سنتماي مركز ميت غمر .
جري نقل الجثة والمصاب لمستشفي كفرشكر وصرحت جهات التحقيق  بدفن المتوفيين والإستعلام عن حالة المصاب .
وتبين مصرع  روان ناصر أبو سريع التهامي وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامي ، ونجل عمهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي  وشقيقته منة الله طاهر أبو سريع التهامي فيما أصيب مهاب طاهر أبو سريع التهامي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل  على طريق كفر شكر، ووجود ضحايا ومصاب.

وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع 4 شباب وإصابة الخامس، وجرى نقل المصاب للعناية المركزة بمستشفى كفر شكر في حالة حرجة، والجثث للمشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والتي صرحت بدفن جثث الضحايا وطلب التحريات.

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