برلماني يثمن الاهتمام الرئاسي بعلاج غير القادرين على نفقة الدولة

وجه الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان التحية والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعطى أكبر اهتمام لملف علاج جميع المواطنين من غير القادرين من اهالينا البسطاء على نفقة الدولة مؤكداً أن الرئيس السيسى جعل حقوق الصحة والتعليم والسكن الكريم فى مقدمة حقوق الانسان التى يجب أن يتمتع بها كل المصريين وفى مقدمتهم جموع المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين.



وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إن أكبر دليل على الاهتمام الرئاسى بتقديم الخدمات الصحية الشاملة لغير القادرين نجاح وزارة الصحة والسكان فى إصدار مليون و814 ألفا و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى خاصة غير القادرين موجهاً التحية والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ولجميع القيادات والاطباء واطقم التمريض على نجاحاتهم الكبيرة والحقيقية فى اعطاء اولوية قصوى لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى بعد أن وصل عدد المواطنين المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في هذه الفترة مليونا و511 ألفا و979 مواطنا، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 آلاف و183 جنيه.



وثمن الدكتور محمد سليم التوجيهات المستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتيسير إجراءات حصول المواطنين غير القادرين على حقهم في خدمات طبية على أعلى مستوى، خاصة أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبيةاضافة إلى مناظرة 3300 مريضا بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية مؤكداً أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ 48 ساعة في حالات الطوارئ أدى الى سهولة ويسر فى سرعة علاج المواطنين



وكان الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة قد أوضح أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.



وأضاف «زيدان» أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي

