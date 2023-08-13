من إنجلترا لـ ألمانيا..نحس هاري كين يصيب بايرن ميونخ

أعلن بايرن ميونيخ صباح السبت، عن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي هاري كين من توتنهام في صفقة تاريخية، كلفت النادي البافاري 120 مليون يورو، مع احتساب الإضافات والحوافز.

وفي مساء اليوم نفسه، شارك كين كبديل في مباراة كأس السوبر الألماني، لكن فريقه خسر أمام لايبزيج بنتيجة 3-0.

هاري كين

وكان أحد الأسباب الرئيسية لموافقة كين على الانتقال إلى بايرن ميونيخ، هو إنهاء النحس، حيث لم يفز بأي لقب في مسيرته سواء مع إنجلترا أو توتنهام.

لكن النحس استمر مع كين، وفقد فرصة بالفوز باللقب الأول في مسيرته، ما يجعله ينتظر حتى مايو 2024، بنهاية الموسم لتحديد بطل الألقاب المحلية أو القارية للموسم الجديد.

هاري كين

قبل مشاركته مع البافاري في السوبر الألماني، خسر كين 4 نهائيات سواء مع توتنهام أو مع منتخب إنجلترا.

في عام 2015 خسر كين مع توتنهام قي نهائي كأس الرابطة على يد تشيلسي بهدفين دون رد، ثم تكررت نفس النتيجة في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 4 سنوات وتحديدًا في 2019 أمام ليفربول.

كما خسر نهائي كأس الرابطة المحترفين لنسخة 2021 أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد، ثم جاءت الصدمة الكبيرة بهزيمة إنجلترا بركلات الترجيح في نهائي أمم أوروبا 2020 على يد ايطاليا.

وعانى الفريق الألماني بعد رحيل ليفاندوفسكي بالموسم الماضي، فخلال السنوات الثماني التي قضاها في ميونيخ، سجل اللاعب البولندي 30 هدفا كمعدل في كل موسم، في حين لم يسجل لاعب واحد من الفريق أكثر من 15 هدفا الموسم الماضي وخرج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال اوروبا وفي دور مبكر من كأس ألمانيا، قبل أن يحرز اللقب المحلي في الرمق الأخير.