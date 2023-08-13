مؤتمر صحفي لاحتفالية 60 سنة دراما بالعلمين الجديدة.. الليلة

يستعد القائمون على مهرجان القاهرة للدراما، لانعقاد مؤتمرًا صحفيًا لاحتفالية 60 سنة دراما، اليوم الأحد الساعة 5 مساء، بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يتم الكشف خلال المؤتمر، عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في مصر، الذي يقام على مدار يوم واحد في العلمين، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة، وشهدت حضورًا فنيًا كبيرًا.

ويحضر مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كلاً من الفنان يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، وملك العشيري المدير العام والعضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز.

وتنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما يوم 24 أغسطس الجارى، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، لتكريم أفضل الأعمال الدرامية، وأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني.