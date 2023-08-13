يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023، موعد تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، للالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية.

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معدلات لطلاب الدبلومات الفنية "تجاري، زراعي، صناعي، تمريض، سياحة وفنادق" نظام الثلاث خمس سنوات، معادلات تمكنهم من الالتحاق في المعاهد والكليات الدبلومات الفنية 2023، لهم وفقًا لعدد المقاعد المتاحة من المجلس الأعلى للجامعات.

موعد إعلان تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر الإعلان عن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 بعد الانتهاء من كافة مراحل تنسيق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، بحسب ما أوضحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

وكان تنسيق الدبلومات الفنية بدأ العام الماضي يوم 15 سبتمبر 2022، بعد 3 أيام من إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2022 والتى أعلنت يوم 12 سبتمبر 2022.

قواعد تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

- يلتحق طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية الصحية وكليات التكنولوجيا والتعليم دون أي اختبارات قدرات.

- تعديل مسمى المسابقة الموحدة والمسابقة المركزية لتصبح تحت مسمى واحد وهو اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الهندسة.

- إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية لكليات التمريض والإعلام والمعهد الفني للتمريض.

- توحيد فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد، ليصبح للطالب فرصتين متتاليتين يتم احتسابهما ابتداء من عام حصول الطالب على المؤهل.

الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024

كلية الهندسة.

كلية التربية.

كلية الآثار.

كلية التمريض.

كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية السياحة والفنادق.

معهد فني صحى الإسكندرية.

معهد فني صحي طنطا.

معهد فنى صحي الزقازيق.

معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

معهد الإسكندرية.

معهد الزقازيق.

معهد المنصورة.

معهد طنطا.

معهد الإسماعيلية.

معهد بني سويف.

معهد بني سويف.

معهد سوهاج.