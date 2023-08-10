تنسيق الدبلومات الفنية لطلاب الإعدادية بجنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية بمحافظة جنوب سيناء تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية، سواء التعليم الثانوي الفني أو الصناعي أوالتجاري أو الزراعي أو الفندقي.

وجاء تنسيق 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة جنوب سيناء كالتالي:-

- تنسيق المدرسة الثانوية الصناعية بجنوب سيناء 170 درجة، وذلك في إدارات رأس سدر ودهب ونويبع وأبورديس التعليمية.

- تنسيق مدراس التعليم الفني بمدارس إدارة أبو زنيمة التعليمية 140 درجة.

- تنسيق إدارة طور سيناء التعليمية لمدارس التعليم الفني 190 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية التجارية بإدارات شرم الشيخ وأبورديس وسانت كاترين ونويبع 140 درجة.

- تنسيق المدارس الفنية التجارية بإدارة طور سيناء التعليمية 165 درجة.

- تنسيق المدارس الفنية التجارية بإدارة رأس سدر التعليمية 150 درجة.

- تنسيق المدارس الزراعية 140 درجة لجميع إدارات المحافظة التعليمية.

- تنسيق الثانوية الفندقية بإدارة طور سيناء التعليمية 145 درجة.

- تنسيق الثانوية الفندقية بإدارة دهب التعليمية 140.