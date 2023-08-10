عاجل
توريد القمح يفوق المتوقع والتقارير تبشر بعدم حدوث أزمة برغيف الخبز.. فيديو
الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تنسيق الدبلومات الفنية لطلاب الإعدادية بجنوب سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت مديرية التربية بمحافظة جنوب سيناء تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية، سواء التعليم الثانوي الفني أو الصناعي أوالتجاري أو الزراعي أو الفندقي.

وجاء تنسيق 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة جنوب سيناء كالتالي:-

- تنسيق المدرسة الثانوية الصناعية بجنوب سيناء 170 درجة، وذلك في إدارات رأس سدر ودهب ونويبع وأبورديس التعليمية.

- تنسيق مدراس التعليم الفني بمدارس إدارة أبو زنيمة التعليمية 140 درجة.

- تنسيق إدارة طور سيناء التعليمية لمدارس التعليم الفني 190 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية التجارية بإدارات شرم الشيخ وأبورديس وسانت كاترين ونويبع 140 درجة.

- تنسيق المدارس الفنية التجارية بإدارة طور سيناء التعليمية 165 درجة.

- تنسيق المدارس الفنية التجارية بإدارة رأس سدر التعليمية  150 درجة.

- تنسيق المدارس الزراعية  140 درجة لجميع إدارات المحافظة التعليمية.

- تنسيق الثانوية الفندقية بإدارة طور سيناء التعليمية  145 درجة.

- تنسيق الثانوية الفندقية بإدارة دهب التعليمية 140.