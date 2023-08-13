الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 9 أشخاص في تصادم بطريق جنيفا العاشر من رمضان

حادث تصادم أتوبيسين
حادث تصادم أتوبيسين

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، جراء تعرضهم صباح اليوم الأحد لحادث تصادم أتوبيسين بطريق جنيفا نطاق مدينة العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى  المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية. 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة بشأن ما ورد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين

بطريق جنيفا خلف المركز الطبي العالمي أمام محطة تموين السيارات بالوقود بنطاق مدينة العاشر من رمضان، أسفر عن إصابة  9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين الى مستشفى الغندور لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

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