الأحد 13 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

متحور جديد لكورونا يثير الرعب.. ما القصة؟

فيروس كورونا
فيروس كورونا

رغم انحسار الاهتمام بفيروس كورونا في العالم أجمع، مقارنة بما كان يحدث عند ظهور الوباء والذي تسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة في مختلف الدول، عاد للسطح مجددًا الحديث عن متحور جديد لكورونا يثير الرعب من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا يحمل اسم إي جي 5.

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متحور إي جي 5

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية، من الانتشار السريع لمتحور “إي جي 5” في العالم، مؤكدًا أن المتحور الجديد يجب أن يكون محل الاهتمام، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، يعد المتحور الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

الولايات المتحدة الأمريكية

ووفقًا لفوربس يظهر الفيروس بشكل متزايد في اختبارات مياه الصرف الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد قدرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن النسخة الجديدة من الفيروس مثلت 14.5 بالمائة من الحالات الجديدة للإصابة في البلاد.

 ‏منظمة الصحة العالمية

وفي سياق متصل وللإجابة عن سؤال الساعة، منذ ظهور المتحور الجديد، أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن ‏منظمة الصحة العالمية تنصح بالإبلاغ عن وجود أي حالات والحفاظ على الفحوصات والتحاليل.

المتحور الجديد

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات متلفزة، أنه لا يوجد ارتفاع في معدلات دخول المستشفيات ولا ارتفاع في معدلات الوفيات بسبب المتحور الجديد، مشيرًا إلى أنه لا توجد حالات مصابة بهذا المتحور في مصر.

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