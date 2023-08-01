لجنة مكافحة كورونا تحذر من برد الصيف (فيديو)

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لـ مكافحة فيروس كورونا، من تغير حالة الجو و تأثيرها على صحة الإنسان، ونقص المناعة.

وأضاف “حسني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء أن تواجد المواطن في التكييف، ثم الخروج لـ الجو الحار يسبب مشكلات لللجسم، ويعرض الشخص للإصابة بنزلات البرد.

وتابع "ربنا يكفينا برد الصيف، لأن تعرض الجسم لـ الجو المختلف يؤثر على المناعة"، مطالبا المواطنين بعدم الخروج أو دخول الغرفة، والتكييف يعمل بها.

وقال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن المضادات الحيوية ليس له دور إلا في العدوى البكتريا الصريحة، او عدوى مشتركة فيروسية مع بكتيريا، ويجب عدم تناولها إلا بستشارة الطبيب.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور المذاع على قناة etc مساء الأربعاء أن المضادات الحيوية التي تعطى عن طريق الحقن بدون اختبار أو وصف طبي، كارثية وقد تسبب الوفاة لا سيما التي تعطى لعلاج نزلات البرد.

وعلق على تحذيرات هيئة الدواء من استخدم المضاد الحيوي لعلاج نزلات البرد والحساسية، قائلا: " نزلات البرد عدوى فيروسية ولا تعالج بالمضادات الحيوية،والافراط في تناول المضادات الحيوية يؤثر على المناعة، ويقتل البكتيريا النافعة، ويتسبب في تكوين مقاومة بكتيرية تقاوم أقوى أنواع المضادات الحيوية ويصعب التخلص منها.

وأوضح أن العدوى الفيروسية تكون درجة الحرارة اقل من 38 ، وتعالج بالراحة، والمشروبات الساخنة، والغذاء البروتيني الجيد، وتناول الخضروات والفاكهة ، مع تناول قسط من النوم لا يقل عن 7 ساعات، ويفضل النوم المبكر، البعد عن التدخين، والقلق والتوتر، مع خافض للحرارة وبراستامول وفيتامين سي ود وزنك ومضادات الاكسدة، واخد لقاحات تحسن من اداء الجهاز المناعي، أما العدوى البكتيرية فدرجة الحرارة اعلى من 38 درجة مئوية، مع تكسير في العظام ويتحسن استشارة الطبيب.

مطالبة لمرضى الحساسية وكبار السن بعدم النزول يوم غد الخميس

وطالب الحداد مرضى الحساسية وكبار السن عدم النزول يوم غد الخميس لتجنت التقلبات الجوية ، وفي حالة الاضطرار للنزول يجب استخدام مضادات الحساسية، و بخاخات الصدر والانف، وغسل الانف بمياه البحر، ولبس الكمامات، وتناول السوائل الساخنة وفيتامين سي.