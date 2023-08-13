ليفربول وتشيلسي.. قمة مشتعلة اليوم في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي ليفربول بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح ونظيره تشيلسي، في أولي مباريات الفريقين بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

البداية القوية عنوان الفريقين لتعويض الموسم الماضي

يدخل فريقي ليفربول وتشيلسي لقاء اليوم تحت عنوان "بداية جديدة" بعدما شهد الموسم الأخير لهما ظهور مخيب للآمال، بعدما أنهى ليفربول المسابقة في الترتيب الخامس بجدول المسابقة برصيد 67 نقطة، بينما اختتم البلوز الدوري في المركز الـ12 برصيد 44 نقطة.

لذلك يدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بحثًا عن انطلاقة مميزة على حساب البلوز من أجل المنافسة على لقب البريميرليج لتعويض الموسم الماضي المخيب على مستوى النتائج والألقاب.

الجانب الآخر يسعى بوكتينيو مدرب تشيلسي لوضع بصمته الإيجابية الأولى مع البلوز أمام ليفربول، لذا ستكون مباراة صعبة على الفريقين كونهما يمتلكان نفس الآمال.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين فريقي ليفربول وتشيلسي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

بينما تُذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط بتعليق التونسي عصام الشوالي.