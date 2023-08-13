الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طقس المنيا.. العظمى 37 والصغرى 24 درجة

المنيا
المنيا

تشهد محافظة المنيا اليوم الأحد ، طقسا حارا طوال ساعات النهار مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بدرجة حرارة مرتفعة على ربوع البلاد ، وسجلت درجات الحرارة العظمى 37 والصغرى 24 درجة بحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية .

إذ توقع خبراء الأرصاد الجوية ، تحسنا فى الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، كما  توقعت ان يسود  طقسا شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ورصد تقرية هيئة الأرصاد الجوية ، إرتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم ، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة، اليوم الأحد :  القاهرة العظمى 34  درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44  والصغرى  29 درجة، المنيا العظمى 37 والصغرى 24 درجة .

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