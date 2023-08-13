أمير القصيم يؤكد أهمية صناعة التمور ويكرم الجهات الداعمة لمهرجان بريدة

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم إهتمام القيادة بقطاع التمور الذي يعد أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، وأشار إلى تحقيق طفرة فى الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع من خلال استغلال الفرص الإستثمارية المتاحة. كما أكد أهمية دور القطاع الخاص فى الانطلاق بصناعة التمور ودعا المستثمرين إلى الدخول فى هذا المجال الناجح.

وقال أمير القصيم أن كرنفال بريدة للتمور أصبح من الفعاليات المهمة ويعد علامة فارقة فى المناسبات الإقتصادية للملكة التى تعزز دور النخيل والتمور بالمنطقة.

جاء ذلك خلال تكريم أمير القصيم للجهات الداعمة لكرنفال التمور الذى بدأ فعالياته منذ أيام حيث شمل التكريم الجهات الإعلامية الممثلة فى وكالة واس السعودية للأنباء ومجموعة mbc وقناة الإخبارية السعودية. وشمل التكريم شركتى سابك وأرامكو الرائدتين فى مجال الطاقة وشركة باسقات الرائدة فى مجال صناعة التمور والتى تعد أكبر شركة لتصنيع التمور فى القصيم بطاقة إنتاجية 15 طن فى الساعة من خلال 4 خطوط إنتاج.

وقد طالب أمير القصيم على هامش التكريم الشباب السعودى بالدخول فى مجال صناعة التمور مستلهما تجارب الشركات الرائدة التى بدأت بإمكانات متواضعة حتى وصلت إلى العالمية.

أمير القصيم يكرم وكالة الأنباء السعودية

ويكرم الإخبارية السعودية